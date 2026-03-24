В Подмосковье стартовал соцраунд по использованию ремней безопасности

Социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь!» стартовал 23 марта в Подмосковье по инициативе Госавтоинспекции. Проект направлен на популяризацию использования ремней безопасности среди водителей и пассажиров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проект реализуют при поддержке министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, министерства образования, министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также общественной организации «Союз безопасности дорожного движения».

Сотрудники Госавтоинспекции и активисты проведут серию тематических акций на различных площадках — в автошколах, на автозаправочных станциях, в торговых центрах и образовательных организациях. Участникам дорожного движения напомнят о необходимости пристегиваться как на переднем, так и на заднем сиденье.

Минтранс Подмосковья призвал водителей и пассажиров не пренебрегать ремнями безопасности даже во время коротких поездок, в том числе в такси. В ведомстве подчеркнули, что в критической ситуации ремень удерживает человека в салоне автомобиля и может спасти жизнь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.