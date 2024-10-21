В Подмосковье стартовал социальный раунд «Засветись!»

сегодня в 15:02

В период с 21 октября по 24 ноября текущего года в Московской области пройдет социальный раунд «Засветись!», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Комплекс профилактических и просветительских мероприятий будет реализован подмосковной Госавтоинспекцией при поддержке министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, министерства образования, министерства информации и молодежной политики Московской области, а также региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения».

В рамках раунда полицейские и представители общественных организаций проведут множество мероприятий, используя различные каналы коммуникаций, ориентированные на все возрастные и социальные категории населения.

Сотрудники ДПС проведут мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием пешеходов, проконтролируют соблюдение правил перехода проезжей части и наличие световозвращателей.

Дополнительно, сотрудники Госавтоинспекции будут вручать пешим участникам дорожного движения жилеты со световозвращающими элементами и полезные аксессуары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.