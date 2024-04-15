В Подмосковье стартовал ремонтный сезон дорог

Работы начались в 21 округе, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Стартовал ремонтный сезон — уже приступили к работам на 19 муниципальных и 10 региональных дорогах. Отфрезеровали почти 93 тыс. старого покрытия и уложили около 4 тыс. кв. метров нового покрытия, помимо этого начали работы по разборке старого бортового камня и старых тротуаров, которые также входят в план ремонтных работ. Отмечу, что ремонт на региональных дорогах в этом году будет проведён силами Мосавтодора», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Старт ремонтному сезону на региональной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дали в Истре, где приступили к фрезерованию старого покрытия на ул. Главной в г. Дедовске — участок протяженностью порядка 450 м ежедневно обеспечивает проезд более 6 тыс. автомобилистов к Волоколамскому шоссе, станции Дедовск, промышленным предприятиям и хлебозаводу. Также работы на региональных дорогах сейчас идут на ул. Московской в г. Наро-Фоминске, ул. Солнцева в г. Рузе и еще в 7 округах.

На муниципальной сети ремонт начали на улицах Попова, Воронина, Транспортной в Мытищи, на улицах Подольских курсантов, Станционной, проезде Гулевском в Подольске, на улицах Красноармейской и Ленинской в Зарайске, а также еще в 9 городах.

В ведомстве отметили, что ремонт покрытия в этом году выполнят с применением асфальтобетонных смесей А-16 Вн и ЩМА-16. За счет наличия в составе различных фракций щебня они обладают большей плотностью, что позволяет обеспечить высокий уровень износоустойчивости.

К осени в области обновят больше 1 100 км покрытия больше чем на 1 тысяче участков дорог, 350 км из них — по итогам голосования жителей на Доброделе. С программой ремонта можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.