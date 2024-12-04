В Подмосковье стартовал конкурс детских рисунков от «Мострансавто»

«Мострансавто» при поддержке министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья объявляет о старте конкурса детских рисунков «Новогодний автобус». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К участию приглашаются жители Московской области в возрасте до 14 лет. Работы победителей появятся на информационных экранах в автобусах компании и социальных сетях перевозчика.

Тема конкурса приурочена к наступающему Новому году. Рисунки могут быть выполнены в любой технике: карандашом, акварелью, цветными ручками, мелками, фломастерами, но без использования компьютерной графики и технологий искусственного интеллекта.

Работы необходимо направить на почту konkursmta@mail.ru до 15 декабря включительно. Готовые рисунки нужно отсканировать в высоком разрешении (качество 600 и более dpi) в формате .jpeg, .png или .pdf. Изображение должно соответствовать тематике конкурса. От каждого участника принимается только одна работа. В письме необходимо указать название работы и данные автора: ФИО, город проживания, возраст, а также номер телефона для связи.

Итоги конкурса будут подведены 17 декабря. Победители получат памятные подарки от организаторов конкурса.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», – сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.