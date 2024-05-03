В Подмосковье стал известен график работы общественного транспорта на Пасху

В дни празднования Святой Пасхи, 4–5 мая, изменится режим работы некоторых маршрутов общественного транспорта Московской области. 69 автобусных маршрутов «Мострансавто», следующих до областных храмов и церквей, будут работать в особом режиме — до 3-х часов ночи, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«По традиции, в честь Святой Пасхи, для обеспечения комфорта жителей и гостей Подмосковья продлеваем режим работы автобусных маршрутов, проходящих вблизи православных храмов и церквей. Так, в этом году автобусы, следующие по 69 маршрутам, будут работать с субботы на воскресенье до 3-х часов ночи. Отмечу, что для безопасности наших пассажиров приняты все необходимые меры», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В честь праздника 5 мая ЦППК назначит дополнительные остановки на четырех ж/д направлениях: на Павелецком направлении ряд пригородных поездов будет дополнительно останавливаться на о. п. Чертаново, Калинина, Булатниково. На Киевском — на о. п. Алабино. На Белорусском — на о. п. Здравница, Отрадное, Часцовская. На Рижском — на о. п. Троицкая и Миитовская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.