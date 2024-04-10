В Подмосковье совершено 53 ДТП по вине водителей такси с начала года

В Московской области за первый квартал 2024 года по вине водителей такси зафиксировано 53 дорожно-транспортных происшествия. Число погибших в данных авариях сократилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Статистика показывает, что основными причинами дорожных аварий являются столкновения, когда водители такси нарушали правила ПДД — превышали скоростной режим, нарушали правила перестроения и не соблюдали очередность проезда на перекрестках.

За работой таксомоторных перевозчиков на территории Московской области ведется еженедельный контроль. Сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами проводят рейды по выявлению нарушителей. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров и отстранения от вождения недобросовестных водителей. В ходе рейдов контролируется, соответствует ли внешний вид такси региональной атрибутике, осуществляется ли технический контроль транспортных средств перед выходом на линию, проходят ли водители медицинский осмотр перед началом рабочего дня, соблюдают ли режим труда и отдыха, также проверяются другие требования закона к такси. За каждое из нарушений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Подобные меры делают поездки пассажиров не только более комфортными, но и повышают их безопасность.

Минтранс Подмосковья напоминает водителям такси об обязательном соблюдении правил дорожного движения — следует неукоснительно соблюдать ПДД, чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения опасности. Водители такси несут двойную ответственность: не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пассажиров. Водителю обязательно нужно быть пристегнутым ремнем безопасности, а также напомнить об этом пассажирам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.