В Подмосковье составили список маршрутов до областных горнолыжных спусков

Для всех любителей горных лыж, тюбингов и сноубордов Минтранс Подмосковья составил список маршрутов, на которых можно добраться до двух популярных горнолыжных комплексов Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

До горнолыжного комплекса «Лисья Гора» в Балашихе следует пять автобусных маршрутов: № 29 «МЦД Железнодорожная — Автоколонна № 1377», № 13к «МЦД Железнодорожная — ТЦ МаксСити (Лента)», № 5к «МЦД Кучино — Улица Чехова», № 338 «МЦД Железнодорожная — Метро Щелковская» и № 51к «Агрогородок — Школа № 18 — Улица Объединения (Балашиха-2)». Выйти необходимо на остановке «Лисья гора (Баня)».

Также активно провести время можно в спортивном курорте «Сорочаны» в Дмитрове. Он подойдет для любого уровня подготовки. Доехать можно на электричке Савеловского направления до станции «Яхрома», а далее пересесть на автобус маршрута № 42 до остановки «Курово».

В общественном транспорте можно бесплатно провозить спортивный инвентарь, длина, ширина и высота которого менее 120 см, а крупные предметы нужно перевозить за отдельную плату. Провоз спортинвентаря оплачивается согласно действующему тарифу: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 59 рублей, в пригородном до 25 км провоз спортинвентаря также будет стоить 59 рубля, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 118 рублей, далее 50 км — 177 рублей. Спортивное снаряжение не должно пачкать одежду пассажиров или салон транспортного средства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.