В Подмосковье сокращен срок согласования схем транспортного обслуживания

На региональном портале сокращен срок согласования схем транспортного обслуживания территорий. Теперь онлайн-услуга предоставляется за 10 рабочих дней, а не 14. Об этом сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В процессе улучшения услуг были упрощены требования к разработке транспортных схем. Теперь не требуется предоставлять схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в составе общей схемы. Это упрощает процесс подготовки документации для заявителя и сокращает сроки предоставления услуги, подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Схема транспортного обслуживания территории представляет собой план, определяющий обслуживание жителей данной местности общественным транспортом с учетом изменений в градостроительной инфраструктуре. Она позволяет предусмотреть мероприятия по строительству новых дорог или реконструкции существующих в районах перспективных жилых зон.

Согласование таких схем требуется для утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории в Московской области, что включает получение технических условий на присоединение при необходимости.

Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться за электронной услугой. Она доступна на региональном портале в разделе «Транспорт» - «Документы». Статус рассмотрения заявки отображается в личном кабинете заявителя.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.



«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», - отметил губернатор.