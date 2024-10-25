В Подмосковье согласовано 50 схем транспортного обслуживания населения

Порядка 190 заявлений на согласование схем транспортного обслуживания территорий с начала года получили в Минтрансе Подмосковья. Из них было выдано около 50 положительных решений, сообщает пресс-служба ведомства.

«Схема транспортного обслуживания территории — это план работы общественного транспорта на конкретной местности с учетом изменения градостроительной инфраструктуры. Схема позволяет предусмотреть необходимость строительства новых дорог или реконструкцию существующих в районах жилых застроек», — отметили в ведомстве.

В этом году срок онлайн услуги согласования схем был сокращен до 10 рабочих дней вместо 14. Кроме этого были упрощены требования к разработке транспортных схем. В частности, теперь не требуется предоставлять схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в составе общей схемы.

Данная услуга предоставляется в электронном виде через портал региональных «Госуслуг», результат которой приходит заявителю в личный кабинет на РПГУ. За услугой могут обратиться физические и юридические лица, или индивидуальные предприниматели.

Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Для удобства пользователя на базе министерства транспорта проходят еженедельные вебинары, где заявителю рассказывают о порядке предоставления услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.