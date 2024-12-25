В Подмосковье со 2 января увеличат стоимость проезда в пригородных поездах

С 1 января 2025 года проиндексируются тарифы на проезд в пригородных поездах Псковской, Новгородской и Ярославской областей, со 2 января — проиндексируются тарифы на проезд в пригородных поездах города Москвы, Московской и Тверской областей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основание: постановление правительства Москвы от 6 декабря 2024 года № 2802-ПП. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10 декабря 2024 года № 263-Р. Приказ Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 18 декабря 2024 года № 433-нп. Постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 23 декабря 2024 года № 71. Приказ министерства тарифного регулирования Ярославской области от 20 декабря 2024 года № 420-тр-жд/пр.

Индексация стоимости на проезд в пригородных поездах 6 000-й и 7 000-й категории увеличится как на разовый проездной документ, так и на абонементные проездные документы. Это поможет сделать общественный транспорт более современным, а ваши поездки в нем — комфортнее и безопаснее.

Стоимость разового проездного документа в Псковской области составит: с 1 января — 38,50 руб. за первые 10 км вне зависимости от дальности поездки и 3,85 руб. за каждый последующий километр после 10-го.

Стоимость разового проездного документа в Ярославской области составит: с 1 января — 4,53 руб. за 1 км.

Стоимость разового проездного документа в Новгородской области составит: с 1 января — 3,70 руб. за 1 км.

Стоимость разового билета в Тверской области составит: со 2 января — 3,35 руб. за 1 км, в скоростных электропоездах повышенной комфортности «Ласточка» — 5,03 руб. за 1 км.

Также с 1 января 2025 года будет скорректирована стоимость провоза животных в пригородных поездах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.