В Подмосковье снизилось число случаев травмирования на ж/д в 2024 году

За 9 месяцев 2024 года количество случаев травмирования граждан на объектах инфраструктуры Московской железной дороги снизилось на 1%, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Кроме того, снизилось количество несчастных случаев на железнодорожной инфраструктуре в Московской, Владимирской, Брянской, Курской и Орловской областях.

Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах.

Для снижения количества несчастных случаев во всех регионах Московской железной дороги работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. В учреждениях школьного и дошкольного образования организовываются профилактические мероприятия. Совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.