В Подмосковье служба помощи при ДТП помогла участникам 2,5 тыс аварий

На минувшей неделе служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области помогла участникам 2 652 ДТП без пострадавших — на 43 ДТП меньше по сравнению с данными прошлой недели. Квалифицированную помощь оказали 5 124 водителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1 014 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 392 ДТП оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Если вы попали в ДТП без пострадавших, то покиньте транспортное средство и уйдите за пределы проезжей части — оставшись в машине, вы можете попасть в «повторное ДТП» с тяжелыми последствиями, так как из-за скорости потока некоторые водители не успеют среагировать на остановившуюся машину. После того, как вы вышли из машины, обратитесь по номеру 112 и действуйте согласно инструкциям оператора «горячей линии» — он вас скоординирует.

Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультацию по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных 16 Центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00 — ближайший к вам центр подскажут операторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.