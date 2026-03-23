В Подмосковье служба помощи при ДТП обработала 3,6 тыс аварий

За прошедшую неделю служба помощи при ДТП в Подмосковье приняла обращения по 3 650 авариям без пострадавших и проконсультировала около 7 тыс водителей. Часть происшествий оформили в специальных центрах и по европротоколу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 1 474 случаях оформление происшествий провели очно в центрах помощи при ДТП. Еще 585 аварий участники оформили по европротоколу при дистанционной поддержке сотрудников горячей линии.

Служба работает круглосуточно по телефону и очно в 16 центрах помощи при ДТП, которые открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность в межсезонье и при аварии или поломке сначала покинуть автомобиль и отойти в безопасное место, после чего позвонить по номеру 112 для получения дальнейших инструкций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.