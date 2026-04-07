В Подмосковье сервис Мострансавто скачали почти 3 млн раз

Цифровой сервис «Скачай, не срывай» за три года работы в Подмосковье набрал почти 3 млн скачиваний электронных расписаний автобусов. В марте 2026 года пользователи обратились к сервису более 80 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В апреле 2026 года исполнилось три года с момента запуска сервиса электронных расписаний «Скачай, не срывай». За это время пассажиры Мострансавто скачали и просмотрели расписания почти 3 млн раз. Если в первые семь месяцев работы к цифровой версии обращались около 100 тыс. раз суммарно, то сейчас такой показатель достигается почти за месяц.

В марте этого года расписание скачали более 80 тыс. раз, из них почти 11,5 тыс. — уникальные пользователи. Самыми активными стали пассажиры маршрута №507 «ЖК Бутово парк 2 – Москва (МЦД Бутово)» — свыше 1,1 тыс. запросов за месяц. Более 800 пользователей зафиксировано на маршруте №193 «Балашиха (м/р Новый свет) – Москва (м. Новогиреево)», свыше 700 раз расписание скачали пассажиры маршрута №308 «Москва (м. Домодедовская) – Аэропорт Домодедово».

Сервис позволяет получить расписание любого маршрута или его участка с конкретной остановки и узнать прогноз прибытия автобуса. Это помогает планировать поездку и приходить на остановку к нужному времени. Скачать расписание можно на официальном сайте Мострансавто https://mostransavto.ru/, а также через Telegram-бота @Mostransavto_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.