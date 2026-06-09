В Подмосковье с начала года произошло 9 ДТП на ж/д переездах

Девять дорожно-транспортных происшествий произошли на железнодорожных переездах Московской области с января по май 2026 года. По данным МЖД, все аварии случились из-за грубых нарушений правил дорожного движения водителями, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С января по май 2026 года на железнодорожных переездах Подмосковья зафиксировано девять ДТП. В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на Московскую железную дорогу уточнили, что причиной всех происшествий стали нарушения ПДД со стороны автомобилистов.

Для повышения безопасности движения железнодорожники проводят комплекс профилактических мероприятий. Специалисты модернизируют инфраструктуру переездов, улучшают условия видимости, организуют совместные рейды с сотрудниками Госавтоинспекции и проводят разъяснительную работу с водителями.

Московская железная дорога призвала автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении путей и быть внимательными на дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.