В Подмосковье с начала года обустроили 7 безопасных подходов к ж/д станциям

С начала года в рамках комплекса мер по снижению числа смертельных случаев на железной дороге в Московской области обустроили 7 подходов к железнодорожным станциям Привалово в округе Ступино, Тесна в округе Кашира, Наро-Фоминская и Латышская в Наро-Фоминском округе, Власово в Талдомском округе, Трудовая в Дмитровском округе и к пешеходному переходу на перегоне Ухтомская-Люберцы-1. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В этом году в Подмосковье продолжили реализовывать мероприятия, направленные на повышение безопасности жителей на объектах ж/д инфраструктуры. Так, с начала года обустроили 7 подходов общей протяженностью 750 м. Благодаря чему подход к станциям и переходам стал безопаснее и комфортнее для более 15 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Также в рамках комплекса мер по снижению смертности на железной дороге региона строят и реконструируют надземные и наземные пешеходные переходы через железнодорожные пути, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, проводят профилактические рейды и дежурства на станциях.

Призываем всех жителей и гостей Подмосковья быть внимательными и не нарушать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Переходите пути только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимайте капюшоны и наушники вблизи железнодорожных путей, не отвлекайтесь на телефон.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.