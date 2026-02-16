В Подмосковье с 16 по 27 февраля пройдет акция по безопасности на железнодорожных переездах

Профилактическая акция «Внимание, переезд!» стартует на Московской железной дороге с 16 по 27 февраля для предупреждения ДТП и повышения дисциплины водителей в период сложных погодных условий, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Московской железной дороге с 16 по 27 февраля пройдет профилактический декадник «Внимание, переезд!». Мероприятие направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и повышение бдительности водителей в условиях снегопада и гололедицы.

В рамках акции железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции проведут рейды на переездах. Особое внимание уделят разъяснительной работе о безопасном пересечении путей зимой, когда ухудшается видимость, увеличивается тормозной путь и снижается сцепление колес с дорогой.

С начала года на участке Московской железной дороги зафиксировано шесть ДТП с участием автомобилей и поездов. Основной причиной остается нарушение водителями правил дорожного движения.

Московская железная дорога призвала автомобилистов быть особенно внимательными при пересечении железнодорожных путей в неблагоприятных погодных условиях и строго соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.