В Подмосковье с 1 марта электронный посадочный приравняют к бумажному

Электронный посадочный талон с 1 марта официально приравнивается к бумажному и становится полноценным документом для перелета. Перевозчики обязаны направлять его пассажиру выбранным при бронировании способом связи, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 1 марта пассажиры могут использовать как бумажный, так и электронный посадочный талон. При регистрации на рейс авиакомпания обязана отправить оформленный электронный документ по тем контактам, которые были указаны при бронировании билета.

В посадочном талоне должны быть указаны инициалы и фамилия пассажира, номер рейса, дата вылета, время окончания посадки и номер места на борту. Дополнительно может размещаться иная информация, связанная с перевозкой.

Если номер выхода на посадку уже определен, его укажут в талоне. В противном случае данные появятся позже на информационных табло и в объявлениях аэропорта. Пассажирам рекомендуют заранее сохранить электронный талон на телефоне и проверить заряд устройства. При необходимости документ можно распечатать в аэропорту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.