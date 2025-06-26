В Подмосковье ремонтируют дороги к популярным местам летнего отдыха

В Московской области в этом ремонтном сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется обновить покрытие на 57 региональных дорогах, ведущих к популярным местам летнего отдыха: паркам, пляжам и зонам отдыха на берегах рек и озер. Работы уже идут, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ремонт больше 160 км дорог в 25 округах Подмосковья не только повысит безопасность и комфорт передвижения, а также позволит жителям и гостям региона насладиться отдыхом на природе. Специалисты Мосавтодора отремонтировали 25 км асфальтобетонного покрытия на 11 участках региональных дорог к паркам и другим популярным местам притяжения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Лосино-Петровском покрытие обновили на Новинском шоссе и улице 7 ноября, которые ведут к Лосино-Петровскому парку, расположенному между реками Клязьма и Звероножка. В Орехове-Зуеве заменили 4 км дорожного полотна на подъезде к парку «1 мая» и многочисленным садоводческим товариществам. В городском округе Щелково отремонтировали более 1,6 км центральной улицы в деревне Серково, что позволяет жителям проехать к Загорянскому лесопарку. В Долгопрудном работы завершены на проспекте Пацаева, по которому жители могут проехать сразу к нескольким скверам и паркам, а также к пристаням и пляжу вдоль Котовского залива.

А в Подольске завершили ремонт Октябрьского переулка и улицы Рожкова, здесь рядом расположились парк Дубрава и местный пляж, в Богородском округе специалисты отремонтировали дорогу соединяющую СНТ Уголек с Кудиновским лесопарком и одноименным шоссе, а в Егорьевске — улицу Владимирскую, ведущую к городскому парку «Пегас».

Ремонтные работы планируется завершить этой осенью, дорожники кроме укладки покрытия укрепят обочины и нанесут разметку для комфорта и безопасности автомобилистов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.