В Подмосковье раздали карты «Стрелка» пассажирам новых маршрутов «Мострансавто»

10 сентября сотрудники «Мострансавто» подарили пассажирам первых утренних рейсов около 3 тысяч карт «Стрелка». Транспортные карты для безналичной оплаты проезда вручили пассажирам на ряде перешедших в «Мострансавто» маршрутов, которые ранее обслуживал коммерческий перевозчик ГК «Ранд — Транс», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Карты подарили пассажирам в различных городских округах Подмосковья.

В Московской области действует строгий запрет на оплату наличными средствами проезда в общественном транспорте региона, в том числе в автобусах предприятия. Карта «Стрелка» является одним из инструментов для безналичной оплаты проезда. Среди других способов: бесконтактные банковские карты, транспортная карта «Тройка» (тариф «Кошелек»), определенным категориям пассажиров доступен проезд по социальным картам.

При оплате проезда картой «Стрелка» предусмотрена система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%.

Оперативно уточнить стоимость проезда на маршрутах предприятия пассажиры могут у виртуального помощника «Мострансавто», который доступен по номеру единой линии связи: +7 (800) 700-31-13, также по данному номеру операторы кол-центра примут все пожелания.

«Мострансавто» является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.