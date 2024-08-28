В Подмосковье рассказали, в какое время выгоднее вызвать такси в День знаний

1 сентября спрос на такси может сильно превышать предложение: много людей заказывают такси на линейки в одно и то же время, вместе с тем на линию выходит меньше водителей — например, позже придут те, кто также ведет детей в школу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Согласно статистике Яндекс Go, в прошлом году поездок на такси в первый день сентября было на 10-20% больше, чем в последний день лета, активно заказывают такси с 6:30 утра, больше всего заказов — в районе 8:00. Поэтому в этом году, в День знаний, 2 сентября вызвать такси лучше на 10-15 минут позже или раньше этого времени. К 9:00 спрос на такси обычно снижается — машины начнут заказывать те, кто отправляется на работу. Поэтому выехать с детьми на прогулку или в гости после школы выгоднее попозже.

Также, согласно статистике, в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье и спрос, скорее всего, не будет отличаться от других выходных дней. Лучше запланировать поездку до 18:00 — вечером такси заказывают чаще, вероятно, чтобы вернуться домой и подготовиться к новой неделе.

Накануне, в субботу, выгоднее будет заказывать такси до 14:00 и в конце дня — с 19:00 до 21:00. В обеденное время обычно пик спроса, и цена может на время повыситься — люди ездят активнее, например, в торговые центры.

Тарифы на такси с сентября не меняются. Однако стоит учитывать, что финальная цена зависит от множества факторов, в том числе количества свободных машин в районе и желающих уехать на такси. Заказать машину с детским креслом можно во всех тарифах. А если удобнее поехать со своим, нужно выбрать в приложении соответствующую опцию — это не увеличивает цену поездки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в Подмосковье оцифровали проверочную деятельность и дали возможность для самообследования в сфере такси и других отраслях.

Глава региона также отмечал, что в регионе есть проактивная услуга — выдача цифрового дубликата разрешения на работу такси.