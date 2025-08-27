сегодня в 17:48

В Подмосковье рассказали, на каких автобусах можно добраться до «Дмитровского кремля»

Минтранс Подмосковья собрал список маршрутов общественного транспорта, на которых можно доехать до музея-заповедника «Дмитровский кремль», сообщает пресс-служба ведомства.

Добраться до него можно от автовокзала в Дмитрове на 21 маршруте, выйдя на остановке «Выставочный центр».

Оплатить проезд можно безналичным способом банковскими, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителя Московской области.

Перечень маршрутов:

№2 «Завод МЖБК – Автовокзал Дмитров»+;

№10 «Улица Космонавтов – Автовокзал Дмитров»;

№51 «Думино – Автовокзал Дмитров»;

№25 «Княжево – Автовокзал Дмитров»;

№29 «Кузнецово – Автовокзал Дмитров»;

№40 «Рыбное – Автовокзал Дмитров»;

№7 «Автовокзал Дмитров – Микрорайон Махалина – Автовокзал

Дмитров»;

№26 «Старово – Автовокзал Дмитров»;

№39 «Улица Ленина – Автовокзал Дмитров»;

№55 «ЗЖБИ и ДК – Автовокзал Дмитров»;

№40к «Рыбное – Автовокзал Дмитров»;

№24к «Станция Костино – Автовокзал Дмитров»;

№63 «Автовокзал Сергиев Посад – Автовокзал Дмитров»;

№24 «Станция Костино – Автовокзал Дмитров»;

№44 «Жучки – Автовокзал Дмитров»;

№53 «Вороново – Автовокзал Дмитров»;

№30 «Запрудня – Завод - Автовокзал Дмитров»;

№38 «Каналстрой - Улица Ленина»;

№45 «Каналстрой – Шпилево»;

№ 66 «Дядьково - Автовокзал Дмитров».

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.