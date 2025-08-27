В Подмосковье рассказали, на каких автобусах можно добраться до «Дмитровского кремля»
Фото - © МТДИ МО
Минтранс Подмосковья собрал список маршрутов общественного транспорта, на которых можно доехать до музея-заповедника «Дмитровский кремль», сообщает пресс-служба ведомства.
Добраться до него можно от автовокзала в Дмитрове на 21 маршруте, выйдя на остановке «Выставочный центр».
Оплатить проезд можно безналичным способом банковскими, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителя Московской области.
- Перечень маршрутов:
- №2 «Завод МЖБК – Автовокзал Дмитров»+;
- №10 «Улица Космонавтов – Автовокзал Дмитров»;
- №51 «Думино – Автовокзал Дмитров»;
- №25 «Княжево – Автовокзал Дмитров»;
- №29 «Кузнецово – Автовокзал Дмитров»;
- №40 «Рыбное – Автовокзал Дмитров»;
- №7 «Автовокзал Дмитров – Микрорайон Махалина – Автовокзал
- Дмитров»;
- №26 «Старово – Автовокзал Дмитров»;
- №39 «Улица Ленина – Автовокзал Дмитров»;
- №55 «ЗЖБИ и ДК – Автовокзал Дмитров»;
- №40к «Рыбное – Автовокзал Дмитров»;
- №24к «Станция Костино – Автовокзал Дмитров»;
- №63 «Автовокзал Сергиев Посад – Автовокзал Дмитров»;
- №24 «Станция Костино – Автовокзал Дмитров»;
- №2 «Завод МЖБК – Автовокзал Дмитров»;
- №44 «Жучки – Автовокзал Дмитров»;
- №53 «Вороново – Автовокзал Дмитров»;
- №30 «Запрудня – Завод - Автовокзал Дмитров»;
- №38 «Каналстрой - Улица Ленина»;
- №45 «Каналстрой – Шпилево»;
- № 66 «Дядьково - Автовокзал Дмитров».
В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.