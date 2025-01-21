В Подмосковье рассказали, как повысили безопасность на дорогах за шесть лет

В Минтрансе Подмосковья подвели итоги комплекса работ по повышению безопасности дорожного движения на дорогах региона с 2019 по 2024 год, который реализовали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба ведомства.

«На безопасность влияет не только соблюдение ПДД, но и обустройство дорог. В Подмосковье мы ведем комплексную работу, особое внимание обращая на потенциальные места аварийности: каждое ДТП с пострадавшими рассматривается на комиссии, вырабатывается необходимый комплекс мероприятий, чтобы не допустить повтора аварии, также формируются текущие планы по обустройству дорог элементами безопасности. Благодаря этому системному подходу в Подмосковье за шесть лет нам удалось снизить аварийность и число смертей в ДТП почти на 30%», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

За шесть лет специалисты Мосавтодора и дорожные организации построили 720 км тротуаров и 415 км линий наружного освещения, оптимизировали движение больше чем в 1 000 местах, установили более 1 200 новых светофоров, в том числе провели их модернизацию, обустроили более 550 км ограждений разного типа и 2 500 искусственных неровностей, организовали 600 новых пешеходных переходов в местах, где привыкли переходить дорогу, а 5 300 переходов оборудовали подсветкой и проекцией.

Также каждый сезон ремонтируют большие объемы дорожного покрытия, обновляют знаки, разметку и устанавливают другие элементы безопасности: от остановочных павильонов до катафотов и дублирующей подсветки светофоров.

В 2025 году работа по обеспечению безопасности продолжится в ходе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — преемника нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.