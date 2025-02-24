В Подмосковье рассказали, как доехать до четырех катков на автобусах

Минтранс Подмосковья собрал список из 37 автобусных маршрутов, на которых можно доехать до четырех катков: в Домодедове, Красногорске, Мытищах и Подольске, сообщает пресс-служба ведомства.

Первое место — парк «Елочка» в Домодедове. До остановки «Парк Елочки», которая находится вблизи катка, можно доехать на 15 автобусных маршрутах — большая часть из них следуют от ж/д станции и станции метро Домодедово.

В Красногорске можно покататься на катке стадиона «Зоркий» — доехать до остановки «Стадион Зоркий» можно на 9 маршрутах, 7 из них следуют от станции МЦД-2.

Любители активного отдыха в Мытищах могут воспользоваться 7 автобусными маршрутами, которые останавливаются на остановке «РДКД Яуза» вблизи парка Мира. На территории есть пункт проката и заточки коньков.

Замыкает список каток в парке культуры и отдыха им. Виктора Талалихина в Подольске, вблизи которого расположена остановка «ПКиО», до которой следуют 6 маршрутов от станции МЦД Подольск: № 4, 37к, 23, 63, 6 и 1045.

Ознакомиться с перечнем маршрутов можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.