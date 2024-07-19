В Подмосковье рассказали, как доехать до 5 мест, где пройдет «Ночь в парке»

В 80 парках Московской области 20 июля пройдет общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Минтранс Подмосковья подготовил перечень автобусных маршрутов до 5 крупных парков в Чехове, Коломне, Дубне, Ленинском и Одинцовском округах. В список вошли 32 маршрута общественного транспорта, сообщает пресс-служба ведомства.

В городском парке культуры и отдыха Чехова пройдет светодиодный костюмированный заплыв на сапбордах. Доехать туда можно на 14 маршрутах до остановок «Церковь» и «Сквер имени Чехова», расположенных вблизи парка. В Одинцове в парке культуры, спорта и отдыха все желающие смогут принять участие в иммерсивном краеведческом квесте «Тайны ночного леса» — добраться до парка можно на 5 автобусных маршрутах, доехав до остановок «Отрадное» и «Спортивный парк».

На еще двух маршрутах можно доехать до Центрального парка Ленинского округа, где пройдет ночная выставка репродукций картин «Исаак Ильич Левитан. Летняя пора» и даже пенная дискотека — № 31к «ЖК Зеленые Аллеи-2 — Школа № 10» и № 1020к «Метро Царицыно — Тарычево — Метро Царицыно». Рядом с парком расположена остановка «ЖК Зеленые Аллеи-2».

В парке «Сосновый бор» в Коломне пройдет уютный вечер с настольными играми, стихами и просмотром диафильмов на проекторе, а также пройдут спортивные мероприятия и дискотека. До остановки «Сосновый бор» следуют 6 автобусных маршрутов. Замыкает список мест, где гостей ждет мастер-класс по приготовлению плова, танцевально-вокальный марафон и многое другое — парк семейного отдыха в Дубне, вблизи которого расположены остановки «ТЦ Маяк» и «Банк Возрождения», которые входят в состав 5 маршрутов: № 12, № 11, № 55, № 415к и № 6.

На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Московской области. Оплатить проезд можно по банковским и транспортным картам. Ознакомиться с перечнем маршрутов можно на сайте Минтранса Подмосковья, а с программой «Ночь в парке» — в телеграм-каналах парков.

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