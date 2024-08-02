В Подмосковье рассказали, как добраться до усадьбы Дубровицы в Подольске

Минтранс Подмосковья сформировал список автобусных маршрутов региона, на которых можно доехать до усадьбы Дубровицы в Подольске, где все желающие смогут устроить прогулку с близкими и красивую фотоссесию, сообщает пресс-служба ведомства.

В список вошли два маршрута: № 417 «Дубровицы — Метро Лесопарковая» и № 65 «Дубровицы — Станция МЦД Подольск». В схемы движения которых входит остановка «Дубровицы», расположенная вблизи усадьбы.

На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.