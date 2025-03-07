В Подмосковье рассказали, как будет работать общественный транспорт 8 марта

В международный женский день 8 Марта, который в этом году выпал на субботу, общественный транспорт Подмосковья будет работать по расписанию выходного дня, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, 8 марта автобусы будут работать по расписанию субботы, а 9 — по расписанию воскресения. Пригородные поезда будут также следовать по штатному расписанию выходного дня.

Во время праздничного выходного будут усилены меры безопасности в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры. С работниками предприятий проведут дополнительные инструктажи о требованиях транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Водителям дополнительно напомнят о правилах перевозки пассажиров и важности соблюдения ПДД.

Стоит планировать свои поездки заранее. Актуальное расписание можно уточнить на сайтах перевозчиков: Мострансавто (https://mostransavto.ru/), МЖД (https://mzd.rzd.ru/), ЦППК (https://central-ppk.ru/) и МТППК (https://www.mtppk.ru/).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.