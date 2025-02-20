В Подмосковье рассказали, как будет работать общественный транспорт 23 февраля

В День Защитника Отечества общественный транспорт, следующий по территории Московской области, будет работать по расписанию выходного дня, об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Пригородные поезда будут также следовать по штатному расписанию выходного дня.

Перед выпуском транспортных средств на рейс специалисты проверят исправность их основных узлов и агрегатов. С водителями будут проведены дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД и правилам перевозки пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.