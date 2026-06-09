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В Подмосковье расширят участок трассы А-108 до четырех полос

Участок федеральной трассы А-108 с 88 по 92 км в Сергиево-Посадском округе капитально отремонтируют и расширят до четырех полос до конца 2026 года. Сейчас на объекте ведутся подготовительные и строительные работы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Капитальный ремонт проходит на отрезке «Московского большого кольца» с 88 по 92 км. Дорожники устраивают земляное полотно и основание насыпи для строительства дополнительных полос, монтируют систему водоотвода и укрепляют откосы. Работы выполняются со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.