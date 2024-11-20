сегодня в 17:36

В Подмосковье расширили три километра федеральной трассы М-7 «Волга»

Дорожники завершили капитальный ремонт Горьковского шоссе на участке с 57 по 60 км в районе Ногинска, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Обновленный участок трассы имеет шесть полос движения — до проведения капремонта дорога была четрехполосной. Встречные потоки транспорта разделены осевым барьерным ограждением. Наружное электроосвещение устроено на всем протяжении, для этого установили 115 опор со светодиодными светильниками, для безопасности и комфорта пешеходов обустроены тротуары.

Итогом выполненных работ станет увеличение пропускной способности участка федеральной автодороги с интенсивностью движения более 50 тыс. автомобилей в сутки, сокращение время в пути, улучшение транспортной обстановки.

Федеральная трасса М-7 «Волга» — одна их самых востребованных и загруженных федеральных дорог, обеспечивает связь центральных регионов, входит в состав транспортного коридора «Транссибирская магистраль». Протяженность дороги в Московской области составляет 79 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.