В Подмосковье работники магистрали напомнят о правилах переезда ж/д путей

В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, который в этом году приходится на 6 июня, на 512 переездах столичные железнодорожники напомнят водителям автотранспорта о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными при пересечении железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Всего в этот день раздадут более 10 тыс. памяток участникам дорожного движения. Кроме того, на 48 автотранспортных предприятиях организована разъяснительная работа с водителями общественного транспорта.

Также железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проводят практическое занятие с курсантами автошкол в Тульском подразделении Московского учебного центра повышения квалификаций, в ходе которого акцентируют внимание на правилах пересечения переездов. Кроме того, курсанты могут попробовать себя в роли машиниста локомотива на специальном тренажере.

По статистике, около 90% нарушений на железнодорожных переездах допускают водители легкового автотранспорта, 10% приходится на водителей большегрузных машин и автобусов. Нарушители чаще всего проезжают переезды на запрещающие сигналы светофора, не обращают внимания на звуковые сигналы.

Для снижения количества происшествий на Московской железной работе проводится комплексная работа. Большое внимание уделяется техническому состоянию переездов. Всего в 2024 году запланирован ремонт на 522 переездах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.