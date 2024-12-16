В Подмосковье работают над ликвидацией пробок и улучшением дорожной ситуации

В Московской области проводят мероприятия по организации и оптимизации движения транспорта. Они направлены на ликвидацию пробок и улучшение дорожной ситуации, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Оперативные и долгосрочные мероприятия как на муниципальных, так и на региональных дорогах Подмосковья, проводят для улучшения движения транспорта. Большая часть мероприятий приходится на модернизацию и перенастройку светофоров. Также проводится работа по реорганизации движения.

Специалисты центра безопасности дорожного движения Подмосковья проводят мониторинг и вносят необходимые корректировки в режим работы светофоров: регулируют время работы фаз, синхронизируют работу светофоров. Специалисты «Мосавтодора» модернизируют светофоры, устанавливая дополнительные секции, кнопки вызова на пешеходных светофорах.

Программа по оптимизации движения в Подмосковье реализуется с 2021. При ее формировании учитывается мнение жителей, а приоритетность работ определяется вместе с представителями администраций округов, Госавтоинспекцией, «Мосавтодором» и центром безопасности дорожного движения Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.