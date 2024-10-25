В Подмосковье работает свыше 15,7 тыс водителей общественного транспорта

В последнее воскресенье октября в России отмечается День работника автомобильного и городского транспорта. В 2024 году праздник выпал на 27-е число. Среди главных виновников торжества в этот день по традиции чествуют людей, управляющих общественными видами транспорта: автобусами, трамваями, троллейбусами, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в Подмосковье ежедневную перевозку пассажиров по наземным маршрутам осуществляют свыше 15,7 тысячи водителей автобусов, трамваев и троллейбусов.

«Конечно, любой водитель общественного транспорта, если он предан своему делу — в первую очередь, будет заботиться о безопасности своих пассажиров. А мы, со своей стороны, должны тем, кто за рулем создавать условия комфортной работы. Поэтому следим за состоянием парка транспортных средств — за три года обновлено в Подмосковье 2 639 автобусов. В прошлом году — 1 411 единиц, в этом — уже 722. До конца года ожидается закупка еще не менее двухсот», — рассказал парламентарий.

«Штат водителей увеличился в этом году в связи с тем, что на самые востребованные маршруты выпущены дополнительные автобусы — в горокругах Балашиха, Домодедово, а также Ленинском и Одинцовском округах. Кроме того, с начала года открыли 14 новых маршрутов в Балашихе, Красногорске, Ленинском округе, Солнечногорске, Котельниках и Лобне», — пояснил Игорь Брынцалов.

Ни для кого не секрет, что труд водителя общественного транспорта нелегкий. Поэтому в этот день спикер регионального парламента пожелал виновникам торжества в первую очередь уверенности за рулем, спокойной обстановки на дорогах, вежливых пассажиров, легких рабочих дней, здоровья и всегда — счастливого пути.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.