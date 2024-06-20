В Подмосковье проводятся работы по обустройству лесных дорог

Плановые противопожарные мероприятия идут во всех подмосковных лесничествах. Главная цель таких мероприятий — предотвращение возгораний, недопущение распространения огня на большие площади и создание условий для эффективного патрулирования лесного фонда и тушения пожаров в лесах. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства.

«Государственным заданием в текущем году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в лесах региона предусмотрено проведение комплекса мероприятий по эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. Общий объем работ составляет 284,9 километра. На сегодняшний день силами подведомственного комитету лесного хозяйства ГАУ МО «Центрлесхоз» очищено, обустроено и отремонтировано более 50 километров», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Работы проводятся в соответствии с основными требованиями технического задания в сроки и объемах, предусмотренных календарным планом.

С его опережением идет работа практически во всех филиалах. По оперативным данным, наибольший объем работ выполнен на территории Дмитровского (7,27 км), Егорьевского (6,10 км) и Шатурского (5,60 км) лесничеств.

При проведении работ по эксплуатации лесных дорог осуществляется планировка и выравнивание земляного полотна с соблюдением определенных параметров: ширина проезжей части должна составлять не менее 3-х метров, а ширина обочин — не менее 0,75 метра с каждой стороны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.