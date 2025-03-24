В Подмосковье проводят генеральную уборку дорог после зимы

В Московской области продолжается генеральная уборка муниципальных и региональных дорог после зимнего периода — в работе задействованы порядка 1,5 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники Подмосковья приводят в порядок дороги после зимы — уже выполнили почти 50% от общего плана работ. Помимо устранения дефектов покрытия, ремонта, покраски и мойки автобусных павильонов, приводят в порядок посадочные площадки, ограждения и знаки на дорогах, обследуют и приводят в порядок мостовые сооружения. В середине апреля начнут восстанавливать разметку на городских улицах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках генеральной уборки дорожные службы помыли больше 3,5 тыс. и покрасили 929 остановочных павильонов, вымыли 616 км ограждений, более 3,8 тыс. км тротуаров и 21,4 тыс. км проезжей части. Убрали смет с прибордюрной части на протяжении 5,5 тыс. км и очистили от мусора более 16 тыс. км полос отвода, а также ремонтируют ямы, остановки, знаки, ограждения, линии освещения, светофоры.

Генеральную уборку планируется завершить к 1 мая. Все работы ежедневно контролируются через автоматизированную систему контроля и планирования (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.