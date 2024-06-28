сегодня в 16:28

В Подмосковье проводят аэрацию на дорогах

В связи с жаркой погодой дорожные службы Московской области проводят аэрацию, которая способствует охлаждению дорожного полотна. По поручению Минтранса Подмосковья аэрация проводится на дорогах в черте городов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня и в выходные проведем аэрацию на дорогах Подмосковья в черте 311 городов. Для комфортного передвижения автомобилистов работы проводятся до 16:00. В работе задействованы около 300 поливомоечных машин», — сказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве пояснили, что аэрация способствует устранению пыли, благодаря чему улучшается санитарное состояние улично-дорожной сети городов. Дополнительное увлажнение снижает температуру асфальтобетонного покрытия и вероятность его деформации под длительным воздействием солнечных лучей.

В ближайшие дни в Московской области прогнозируют выше 30 градусов. Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения быть аккуратными и по возможности отказаться от необязательных поездок в пиковые солнечные часы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.