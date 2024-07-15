В Подмосковье проводят аэрацию дорог

В Московской области дорожные службы продолжают аэрацию воздуха и пролив дорожного полотна в связи с устойчивой жаркой погодой. В работах задействованы 265 поливомоечных машин, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Сегодня проводятся работы по аэрации и проливу дорожного полотна в 285 городах и населённых пунктах Подмосковья. До 16:00 будет полито порядка 7 тысяч км дорожного полотна. Работы будут продолжаться в течение недели по необходимости в пиковые температуры свыше +30 градусов», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве отметили, что на муниципальной сети работают порядка 190 единиц спецтехники, а на региональной — около 70 поливомоечных машин.

Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения быть аккуратными и по возможности отказаться от необязательных поездок в пиковые солнечные часы. А также не садиться за руль при плохом самочувствии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.