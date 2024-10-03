В Подмосковье провели ремонт 9 дорожных знаков

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 9 региональных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Ремонтные работы провели на ул. Дорожной в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа, Московском шоссе в Серпухове, ул. Чехова в Чехове, ул. Куйбышева в рабочем поселке Менделеево г. о. Солнечногорск, ул. Садовой в поселке Образцово г. о. Щелково, 1-м Покровском проезде в Котельниках, ул. Шоссейной в деревне Старые Псарьки Богородского округа, а также в г. о. Егорьевск на ул. Антипова в черте города и на Касимовском шоссе в деревне Порядниково.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно, особое внимание уделяют элементам влияющим на безопасность дорожного движения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.