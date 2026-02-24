В Подмосковье провели более 700 уроков по безопасности на железной дороге

С начала 2026 года в Московской области организовали свыше 700 открытых уроков по безопасности на железной дороге с акцентом на профилактику зацепинга. Занятия проходят в интерактивном формате с участием представителей профильных служб, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Открытые лекции проводят сотрудники администраций округов совместно с представителями Минтранса Подмосковья, ОАО «РЖД», АО «Центральная ППК» и транспортной полиции. Школьникам разъясняют правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и отвечают на вопросы.

Особое внимание специалисты уделяют теме зацепинга, который остается одной из основных причин травмирования и гибели подростков на железной дороге. Участникам занятий объясняют, что подобное поведение является не только правонарушением, но и смертельно опасным.

В ведомстве также призвали родителей регулярно напоминать детям о правилах безопасности. Важно не пользоваться телефоном и не слушать музыку в наушниках рядом с путями, ожидать поезд на безопасном расстоянии от края платформы и переходить пути только по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.