сегодня в 17:16

В Подмосковье провели более 40 рейдов на ж/д переездах

Профилактическая акция «Внимание, переезд!» прошла на Московской железной дороге с 16 по 27 февраля. Железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовали более 40 рейдов и раздали водителям свыше 9 тыс. памяток, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Профилактический декадник охватил почти 300 железнодорожных переездов. Водителям напоминали о правилах безопасного пересечения путей, особенно в условиях зимы, когда из-за снежных заносов ухудшается видимость, увеличивается тормозной путь и снижается сцепление колес с дорогой.

С начала 2026 года на полигоне Московской железной дороги зарегистрировано 9 ДТП на переездах. Пять аварий произошли в Московской области, по одной — в Смоленской, Орловской, Брянской и Тульской областях. Основной причиной происшествий остаются грубые нарушения водителями требований правил дорожного движения.

В Московской железной дороге призвали автомобилистов проявлять повышенную бдительность и строго соблюдать правила при пересечении железнодорожных путей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.