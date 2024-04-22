В Подмосковье проведут профилактические мероприятия «Технический осмотр»

В Московской области с 22 по 28 апреля сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Технический осмотр», главной целью которого является повышение уровня обеспечения безопасности транспортных средств, связанного с техническим состоянием подвижного состава, а также предотвращением совершения ДТП по причине неисправности автомобилей, сообщается на сайте администрации Раменского округа.

Периодичность прохождения технического осмотра для владельцев транспортных средств установлена требованиями федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законодательством Российской Федерации установлено, что физические лица вправе по своему желанию обращаться за проведением технического осмотра, принадлежащих им на праве собственности и используемых ими исключительно в личных целях легковых автомобилей и мототранспортных средств.

Однако сотрудники Госавтоинспекции вправе потребовать наличие технического осмотра на автомобиль, с года изготовления которого прошло более 4-х лет в случае постановки на государственный учет транспортного средства, в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства или в случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.

Госавтоинспекция предупреждает граждан об участившихся случаях мошеннических схем, связанных с продажей диагностических карт владельцам транспортных средств без предоставления автомобиля на технический осмотр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.