В Подмосковье проведен ремонт светофоров в 8 округах

Специалисты Мосавтодора отремонтировали светофорные объекты, расположенные на региональных дорогах в восьми городских округах Московской области, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Специалисты отремонтировали дорожные светофоры, находящиеся в черте городов: на ул. Индустриальной и проспекте Ленина в Подольске, на ул. Ворошилова в Серпухове, на ул. Советской в Щелкове, на ул. 7 Ноября в Лосино-Петровском и Каширском проспекте в Кашире.

Также ремонт светофоров провели на ул. Колхозной в селе Раменье г. о. Шаховская, ул. Московской в поселке Дорохово Рузского округа и на ул. Центральной в деревне Обухово Раменского округа.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты Мосавтодора особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.