В Подмосковье проведен ремонт 130 дорог по нацпроекту БКД

«Дорожники Подмосковья уложили около 390 км нового дорожного полотна с использованием асфальтобетонной смеси типа А16-Вн, которая отличается повышенной износоустойчивостью. Лидерами по объёму выполненных работ стали 5 округов: Можайский, Богородский, Раменский, Воскресенск и Шатура. В настоящее время продолжается ремонт больше 50 участков на региональной сети — готовность укладки покрытия на них составляет порядка 40%», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Можайском округе отремонтировали больше 50 км покрытия, 20 км из них — на трех участках дороги «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск»: от д. Посильево до Минского шоссе (6 км), от Минского шоссе до д. Храброво (1,7 км) и от остановки «Шохово» до д. Ваулино (более 12,8 км). Работы также провели на улицах Коммунистической и Герцена, на центральной улице в д. Отяково, а на трех участках дороги «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка» отремонтировали больше 18 км полотна.

Порядка 22 км покрытия обновили в Богородском округе: на участке Бисеровского шоссе от ул. Шоссейной до ул. Бисерово Озеро и на двух участках Кудиновского шоссе — от остановки «Меленки» до ул. Луговой в п. Обухово и от остановки «Сады» до пересечения с трассой М-12.

В Воскресенске дорожники заменили порядка 21 км покрытия: жители округа смогут комфортно проехать от д. Леоново до поворота на д. Расловлево, от д. Городище до трассы А-108 через д. Муромцево и по трем обновленным участкам дороги «Соболево — Цюрупа — Конобеево — Барановское» общей протяженностью 9,5 км.

Работы по укладке более 21,5 км нового покрытия завершили в Раменском округе: на подъезде к Сафоновскому переезду, улицах Октябрьской и Ким в р. п. Ильинский, а также участках региональных дорог от с. Зюзино до д. Осеченки и от Донинского шоссе до с. Игумново и д. Дементьево. В городской черте работы выполнили на улицах: Гагарина, Народная, Народное имение и Электрификации.

А в Шатуре для безопасного передвижения больше 100 тысяч жителей отремонтировали 18 км дорожного полотна на 3 участках региональной дороги «Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха», от остановки «Дачи» в Рошале до поворота на п. Черусти и от остановки «Спирино» до Егорьевского шоссе.

Всего в рамках ремонтного сезона на территории Московской области обновят больше 660 км покрытия региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.