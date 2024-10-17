В Подмосковье прошло награждение почти 40 работников дорожной отрасли

В преддверии дня работников дорожного хозяйства, который в этом году состоится 20 октября, в правительстве Московской области торжественно вручили областные и ведомственные награды 39 сотрудникам отрасли, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Вице-губернатор Владимир Локтев обратился с приветственным словом и вручил благодарности губернатора Московской области 10 сотрудникам дорожного комплекса региона.

«Многие не понимают масштаб профессии дорожника, но именно эти люди влияют на качество жизни нашего региона. Благодаря ежедневной и кропотливой работе дорожников улучшается транспортное сообщение между населенными пунктами: расстояния становятся короче, развиваются не только отдаленные территории, но и все Подмосковье в целом. Огромное спасибо за ваш труд — впереди еще много грандиозных проектов», — отметил вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев.

Заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик вручил почетные грамоты и благодарственные письма областного Минтранса 22 сотрудникам отрасли.

«Сегодня настоящий дорожный праздник — запустили движение по двум федеральным объектам — участку трассы М-5 «Урал» в обход поселков Октябрьский и Островцы и по дороге Ульянино — Непецино, которая станет продолжением обхода Бронниц, — сказал Алексей Гержик. — Вообще дорожник — это многозадачная профессия, и я с большим удовольствием поздравляю всех с праздником. До конца года у нас много задач: это и обеспечение безопасности на дорогах в зимний период, и завершение строительства порядка 20 новых дорожных объектов, и, конечно, новые проекты».

Благодарственные письма Московской областной Думы за многолетний труд и высокий профессионализм в работе 7 сотрудникам Мосавтодора вручил председатель комитета по строительной политике, энергетике и жилищному хозяйству Мособлдумы Олег Гаджиев.

«Спасибо за ваш титанический труд — это очень важный и ответственный сектор работы. Как депутат, который постоянно в контакте с жителями, хочу отметить, что люди видят, какая работа проделана, как улучшаются дороги. Низкий поклон вам и больших успехов», — отметил Олег Гаджиев.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что в честь предстоящего праздника сотрудникам дорожной отрасли областные, ведомственные и другие награды вручат на рабочих местах.

День работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.