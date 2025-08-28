В Подмосковье прошла пресс-конференция ХК «Красная Машина Юниор»

Спортивный директор «Красной Машины Юниор» Павел Левашов и главный тренер команды «Академии Динамо «Красная Машина Юниор» Андрей Чеботарев ответили на вопросы журналистов перед началом нового сезона OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Академия Динамо — Красная Машина Юниор» была создана в июле 2025 года и дебютирует в молодежной хоккейной лиге (МХЛ), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Тренировочная база клуба находится в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«В первую очередь мы бы хотели поблагодарить всех наших партнеров, начиная с руководства клуба московского «Динамо», за то, что приняли нас в свою систему. «Академия Динамо «Красная Машина Юниор» теперь часть системы большого и прославленного клуба», — сказал спортивный директор «Красная Машина Юниор» Павел Левашов.

Отдельно хотелось бы отметить руководство Московской области и городского округа Красногорск за всестороннюю помощь. Без поддержки региона развитие проекта было бы невозможным. Московская область уделяет большое внимание развитию массового и профессионального хоккея, и наш проект является частью этой масштабной программы. Мы ощущаем реальную заинтересованность и заботу со стороны властей, что придает уверенности и позволяет нам строить долгосрочные планы.

Вектор развития для нас — это прежде всего развитие детей. Очень важно их всестороннее развитие, то есть формирование навыков, чтобы к 18 годам они были полноценно подготовлены к игре в профессиональный хоккей. Для этого и была создана команда «Академия Динамо «Красная Машина Юниор», что стало логичным продолжением существования школы «Красная машина-Юниор».

— Какие цели и задачи ставит перед собой «Академия Динамо «Красная машина-Юниор» в предстоящем сезоне?

«Для нас это дебютный сезон. Мы хотим сформировать боеспособный коллектив, который сможет навязать конкуренцию всем клубам. И в каждой игре будем стараться добиться максимального результата. В этом нам помогает то, что у нас создана одна из лучших инфраструктур в России — все направлено на то, чтобы дети росли и развивались в максимально комфортных условиях».

— Какой вклад команда может внести в развитие всей системы «Динамо»? И как будет происходить это взаимодействие?

«Красная Машина Юниор» — это школа, где отрабатываются передовые модели подготовки игроков. У нас очень сильный тренерский штаб. Мы плотно взаимодействуем с НППХ (Национальной программой подготовки хоккеистов). Соответственно, работаем по программе «Красная машина», которая разработана специально для детей».

Какой вклад? Он будет существенным, потому что у нас будут игроки, которые в дальнейшем смогут пополнить команду КХЛ «Динамо».

Андрей Чеботарев, главный тренер «Академии Динамо «Красная Машина Юниор»:

— Провели два подряд матча с «Воеводой», оба раза обыграв с минимальным преимуществом в счете. По итогам этих игр, чем довольны, а чем наоборот?

«Начнем с минусов. Недоволен игровой дисциплиной, очень много удалений. Позволяем себе удаляться в чужой зоне, что вообще не позволительно, ни в профессиональном, ни в детском. Плюсы — то, что мы в этих двух играх особенно проявили характер, показали бойцовские качества, много поймали на себя шайб. Это хороший знак для нас, для тренерского штаба, что подбирается команда бойцов, настоящих мужиков, с которыми можно идти в бой».

— Андрей Валерьевич, предсезонная подготовка подходит к концу. Как вы сможете ее оценить?

«Мы смогли отобрать ребят: очень много было кандидатов для попадания в команду. Но селекция продолжается. Хоккеисты продолжают приходить на просмотр: смотрим, оцениваем их качества, игровые навыки. Хотелось бы, конечно, больше провести товарищеских матчей, чтобы ребята могли проявить свои лучшие качества, продемонстрировать уровень, показать, что умеют, свои умения, навыки. Сейчас отдохнем два дня, а дальше сосредоточимся на работе над тактикой и будем готовиться непосредственно к играм регулярного чемпионата».

— Понятно, что работа не прекращается, особенно с молодыми. Но на чем стоит сосредоточиться конкретно сейчас?

«Сейчас большое внимание уделяем тактике, навыкам игры в обороне. Есть кое-какие проблемы, но всё решаемо. Много работаем с видео, подбираем бригады как большинства, так и меньшинства. Ведь все ребята новые, пробуем их на разных позициях, оптимизируем состав. Плюс параллельно стараемся сделать команду сплоченнее, чтобы ребята были друг за друга. Игры показали, что у нас таких бойцов достаточно, то есть никто от шайбы не уворачивается, все друг за друга, как единый коллектив»

— Как вы планируете сочетать развитие молодых игроков и борьбу за результат?

«Это сложный процесс, но я думаю, что с опытом всего нашего тренерского штаба, у нас все получится. Мы планируем пробовать в играх хоккеистов 2008 и 2009 года рождения. Во-первых, они с нами тренируются постоянно, мы их держим рядом с командой. Плюс мы будем обязательно давать им играть и наблюдать, как они будут выдерживать этот темп, потому что игры на детском уровне и на молодёжном совсем разные вещи. Там и календарь более плотный, и выезды, и тренировочный процесс несколько отличается от детского. Поэтому приложим максимум усилий для развития ребят».

— Что для вас станет главным показателем успешного дебютного сезона?

«Выход в плей-ин. Плюс, чтобы игроки нашей системы были на виду, на нас обращали внимание: как специалисты в области хоккея, так и СМИ с блогерами. Что смогли в кратчайшие сроки собрать команду, сплотить ее и развивать ребят. Чтобы мы конкурировали с топ-клубами, о чем Павел Сергеевич сказал, и давали игроков в команду КХЛ».

— Для вас это тоже дебютный сезон в качестве главного тренера Молодежной хоккейной лиги. Какие у вас эмоции? Какие ожидания?

«Эмоции только положительные. У нас хороший тренерский штаб, коллеги понимают, кто и что делает, у нас четко распределены роли, все вовлечены в процесс. Мы 24/7 думаем о том, как улучшить тренировочный процесс, как дать что-то новое ребятам. И да, понимаю, что если сразу много информации дашь, то она не вся усвоится. Поэтому мы все распланировали и от игры к игре прибавлять».

— Для многих молодых ребят это первый сезон в МХЛ. Какой совет вы можете им дать?

«Слушать тренерские установки. И чем раньше ты это услышишь, тем легче будет играть. Они все уже взрослые и некоторые в хоккее по 12-13 лет. Для них это любимое дело, и слушая установки тренера, получая удовольствие от игры, будет положительный результат».

— Что для вас главный вызов этого сезона?

«Сложный вопрос. Главный вызов — развивать игроков, и давать результат. Именно это самое сложное в тренерской работе — давать молодым развиваться, плюс, чтобы не страдал результат команды».

Развитие хоккея в Московской области проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.