В Подмосковье прошел круглый стол по вопросам организации безопасных детских маршрутов

В правительстве Московской области прошел круглый стол по вопросам организации безопасных детских маршрутов «Дом-Школа-Дом», организатором которого выступил РОО «Союз безопасности дорожного движения» при содействии Минтранса Подмосковья и поддержке Госавтоинспекции Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники круглого стола, среди которых были представители ведомств и компаний (МВС-Груп), общественных организаций (Общественная палата, Движение Первых, Всероссийская организация родителей детей-инвалидов, Общероссийский народный фронт, Родительский патруль, «Дорожники Подмосковья, «Колесница» и др.), обсудили тему обеспечения безопасности детских маршрутов «Дом-школа-дом» на территории Подмосковья.

«В Подмосковье работа по обеспечению безопасных детских маршрутов ведется достаточно активно. Каждый ребенок должен знать ПДД и соблюдать их, а наша задача — обеспечить его безопасный путь. В 2024 году обустроили более 1,7 тыс. пешеходных переходов у образовательных учреждений. При анализе аварийности и ДТП с участием детей, мы выявили необходимость расширения круга обустройства переходов — не только в непосредственной близости к образовательному учреждению, но и всех пешеходных переходов в радиусе 200 метров от него. В этом году работа будет направлена именно на это», — рассказала начальник управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья Евгения Каретникова.

Заместитель начальника управления Госавтоинспекции по Московской области Владимир Севостьянов отметил, что за три месяца 2025 года произошло 69 ДТП с участием детей. Самыми распространенными являются наезды на пешехода (48%) и столкновения транспортных средств (43%).

Участники мероприятия также поделились опытом реализации локальных проектов по безопасности детских маршрутов, предложили решения по улучшению детских маршрутов до школы и обратно, а также обсудили вопросы эффективности взаимодействия и координирования работы ведомств и общественников.

«По итогам 2024 года в Московской области значительно возросло количество аварий с участием детей и подростков. Также увеличилось количество обращений со стороны общественных организаций и сообществ по вопросам безопасности детских маршрутов «Дом-Школа-Дом». Сегодня мы пригласили к диалогу — всех, кто задействован в сфере обеспечения безопасности детских маршрутов на территории Московской области — представителей власти, общественных организаций, педагогических и родительских сообществ. В ходе встречи мы обсудили многие вопросы, и пришли к пониманию, что нам предстоит решить множество задач», — рассказала генеральный директор РОО «СБДД» Ирина Скалябина.

По итогам круглого стола подготовлена резолюция, которая станет основой для дальнейшей системной совместной работы, объединит усилия общества и власти в решении приоритетной задачи по сохранению подрастающего поколения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.