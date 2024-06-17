В Подмосковье пройдет VII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД для детей

Благотворительный фонд поддержки детей имени «Наташи Едыкиной» с 17 июня по 17 июля проведет VII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по летним дорогам детства», направленного на профилактику ДТП с участием детей в летний период времени, сообщает пресс-служба фонда.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.

Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей в летний период через художественно-эстетические навыки и способности детей.

Задачи конкурса: активизация деятельности образовательных учреждений по обучения воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах в летний период; повышения интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах в летний период; приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах в летний период; привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма в летний период; развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения в летний период; пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни; развитие творческих способностей детей.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: konkurs.pdd@fond-edykina.ru.

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