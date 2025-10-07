сегодня в 14:55

В Подмосковье пройдет IV Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций по ПДД

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» приглашает к участию в IV Всероссийском конкурсе видео-работ и презентации «Юные Россияне Zа мир на дорогах!», приуроченном ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, сообщает пресс-служба фонда.

Конкурс видео-работ и презентаций по ПДД — проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий участием детей, через художественно-эстетические навыки и способности.

К участию в конкурсе приглашаются мальчишки и девчонки от 7 до 18 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: video.pdd@fond-edykina.ru.

Подробная информация об организации и условиях проведения конкурса описана в положении и размещена на сайтах фонда: http://new.fond-edykina.ru/index.php, сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru/index.php.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.