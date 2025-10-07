В Подмосковье пройдет IV Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций по ПДД
Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» приглашает к участию в IV Всероссийском конкурсе видео-работ и презентации «Юные Россияне Zа мир на дорогах!», приуроченном ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, сообщает пресс-служба фонда.
Конкурс видео-работ и презентаций по ПДД — проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий участием детей, через художественно-эстетические навыки и способности.
К участию в конкурсе приглашаются мальчишки и девчонки от 7 до 18 лет.
Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: video.pdd@fond-edykina.ru.
Подробная информация об организации и условиях проведения конкурса описана в положении и размещена на сайтах фонда: http://new.fond-edykina.ru/index.php, сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru/index.php.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.