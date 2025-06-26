сегодня в 14:44

В Подмосковье пройдет III Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций по ПДД

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» приглашает к участию в III Всероссийском конкурсе видеоработ и презентаций на тему ПДД «Российские семьи с рождения zа мирное дорожное движение», приуроченном ко дню ГИБДД МВД России и Всероссийскому дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба фонда.

Цель конкурса: конкурс видео-работ и презентаций по ПДД - проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, через пример повышения культуры безопасности поведения на дорогах в семьях Россиян, отображенных в творческих работах.

Задачи конкурса:

вовлечение семей России к изучению ПДД с детьми, через активную практику по созданию видео-работ презентаций;

активизация деятельности в семьях Россиян по обучению своих детей нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;

повышения интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах на примере родителей;

приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах;

привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма;

развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения;

пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни;

формирование и закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения.

К участию в конкурсе приглашаются семьи с детьми от «рождения» +.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: video.pdd@fond-edykina.ru, http://new.fond-edykina.ru/index.php.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.