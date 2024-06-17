В Подмосковье пройдет II Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций по ПДД

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной с 19 июня по 19 июля 2024 года приглашает к участию во II Всероссийском конкурсе видеоработ и презентаций на тему ПДД «Российские семьи с рождения zа мирное дорожное движение», приуроченном ко дню ГИБДД МВД России и Всероссийскому дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба фонда.

Конкурс видеоработ и презентаций по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Задачи мероприятия: вовлечение семей России к изучению ПДД с детьми, через активную практику по созданию видео-работ презентаций; активизация деятельности в семьях Россиян по обучению своих детей нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах; повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах на примере родителей; приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах; привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма; развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения; пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни; формирование и закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения.

К участию в конкурсе приглашаются семьи с детьми от рождения и старше.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: video.pdd@fond-edykina.ru.

Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.